SOHR: Minst 31 drept i sammenstøt i Syria

Utenriks

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) brøt kampene ut tirsdag i Aleppo-provinsen, mellom den al-Qaida-tilknyttede gruppen Hayat Tahrir al-Sham (HTS) og den syriske opprørsgruppen Den nasjonale frigjøringsfronten (NLF), som støttes av Tyrkia.

SOHR, som får sine opplysninger fra et nettverk inne i det krigsherjede landet, melder at minst 14 HTS-krigere, 12 opprørere fra NLF og fem sivile ble drept i kampene, og at HTS har overtatt kontrollen i den tidligere NLF-styrte byen Darat Izza. Av de fem sivile ofrene skal to være barn.

Aktivister i området sier at HTS utnyttet at mange NLF-opprørere nylig har forlatt området for å delta i en planlagt tyrkisk-støttet storoffensiv mot den syriskkurdiske militsen YPG i byen Manbij, nord i Syria.

Tyrkia ser på YPG som det forbudte kurdiske arbeiderpartiet PKKs forlengede arm i Syria, og anser den som en terrorgruppe. De siste dagene har Tyrkia rustet kraftig opp langs grensa mellom landene.

