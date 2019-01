Trump foreslår avtale med Pelosi om budsjett og nedstengning

Utenriks

– Grensesikkerhet og mur-«tingen» og nedstengning er ikke det Nancy Pelosi ønsker å starte sin tjeneste som speaker med! La oss inngå en avtale?, skriver Trump i en Twitter-melding tirsdag. Samtidig sier presidenten at motstanden mot grensemuren er en omfavnelse av «åpne grenser og all kriminaliteten og narkotikaen åpne grenser fører med seg!»

Demokratene vant flertallet i Representantens hus i mellomvalget i november, og førstkommende torsdag tar Nancy Pelosi over som leder av forsamlingen.

Trumps melding kom etter at Demokratene presenterte sin plan for å gjenåpne de delene av statsapparatet som har vært stengt siden 22. desember, uten å bevilge pengene som Trump vil ha for å bygge muren mot Mexico.

– Demokratene har, som jeg hadde ventet, ikke satt av noen penger til en ny mur. Så oppfinnsomt! problemet er at uten en mur er det ingen reell grensesikkerhet – og landet må til sjuende og sist ha en sterk og sikker grense mot sør, var Trumps Twitter-reaksjon på forslaget.

Demokratene sier tanken om en grensemur er en distraksjon som tar oppmerksomheten bort fra mer kompliserte innvandringsproblemer og brukes til å piske opp støtte blant trumps konservative støttespillere.

Pelosi og de andre lederne av Kongressen er invitert til Det hvite hus onsdag for en brifing om sikkerhet langs Mexico-grensen.

