USA vil bruke «mindre skremmende» hunder på flyplasser

Sikkerhetsmyndigheten TSA bruker blant annet avanserte skannere og ansiktsgjenkjenning for at kontrollen skal gå så raskt og smidig som mulig, slik at man kan kort ned køene.

Men det er ikke bare kald og hard teknologi som kan hjelpe. TSA ser også på – bokstavelig talt – mykere tiltak: å bruke hunder med hengende ører, i stedet for spisse, til å snuse seg fram etter eksplosiver på flyplassene. TSA-sjef David Pekoske sier til Washington Examiner at etaten mener folk opplever hunder med store myke ører mindre truende og dermed blir mindre stresset.

– Vi ser at de reisende i større grad aksepterer hunder med hengende ører og blir litt mindre bekymret. Og barn blir ikke skremt, sier Pekoske til avisen.

TSA har mer enn 900 ekvipasjer med bombehunder som enten snuser seg fram blant passasjerer og håndbagasje eller leter blant frakt og innsjekket bagasje i de delene av flyplassen de fleste av oss ikke ser. Til dette arbeidet bruker de allerede en rekke hunderaser – med både spisse og hengende ører.

