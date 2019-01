Antall døde i togulykken i Danmark har steget til åtte

Utenriks

Dansk politi opplyste på en pressekonferanse torsdag morgen at de har gjennomført undersøkelser av toget gjennom hele natten.

– Som vi fortalte i går, foregikk våre første undersøkelser under svært vanskelige vind- og værforhold. De store skadene på toget gjorde det også vanskelig å avdekke alle kroker av toget. Dessverre har våre undersøkelser i natt ført til funn av ytterligere to omkomne, sa Arne Gram fra politiet på Fyn.

Blant de omkomne er det fem kvinner og tre menn, og politiet tror de kjenner identiteten til fire av de døde.

Årsaken til ulykken onsdag ser ut til å ha vært at en stor tilhenger blåste av et godstog og rett inn i et møtende passasjertog på Storebæltsbroen. Det skal ha blåst kraftig i området da ulykken skjedde, og broforbindelsen over Storebælt var stengt for veitrafikk.

Teknisk sjef Kim Agersø-Nielsen i selskapet Sund & Belt Holding, som har ansvaret for transporten over Storebælt, sa til nyhetsbyrået Ritzau at vindhastigheten var tett opp mot grensa på 21 meter i sekundet. Ved kraftigere vindstyrker må godstog senke hastigheten til maksimalt 80 kilometer i timen.

Politiet oppfordrer alle personer som var om bord på toget til å melde fra, slik at de kan bli registrert. Lokførerne fra begge tog er blitt avhørt.

Øyenvitner har beskrevet dramatiske scener da ulykken skjedde på den såkalte lavbroen som togene bruker over en del av Storebælt.

– Jeg så ut av vinduet, hvor gnister sprutet opp fra sidene av toget. Så begynte rutene å knuse, mens glasskårene fløy inn på oss, forteller en av passasjerene til avisa Politiken.

