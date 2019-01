Bolsonaro utsteder omstridte dekreter i Brasil

Utenriks

Urfolksgrupper reagerer på et dekret fra Brasils ferske president Jair Bolsonaro der urfolksdirektoratet FUNAI blir fratatt retten til å fastsette grensene for urfolks landområder.

Bolsonaro har sagt at han vil løse opp reguleringer som er til hinder for gruve- og landbruksinteresser, inkludert regler som skal sikre urfolks rettigheter og bevaring av naturen. Som en del av dette vil han flytte FUNAI fra justisdepartementet og legge det under departementet som har ansvar for menneskerettigheter.

Fastsettingen av landrettigheter skal flyttes til landbruksdepartementet.

Frykter sanksjoner

– Ser dere? Nedbyggingen har allerede begynt. FUNAI har ikke lenger ansvar for å identifisere, avgrense og fastsette urfolks landområder, skriver den venstreorienterte urfolkslederen Sonia Guajajara på Twitter.

Lobbyister for landbruksselskaper, som trolig vil tjene på den siste endringen, har også gitt uttrykk for bekymring, fordi de frykter sanksjoner fra land som støtter bevaring av naturen.

Bolsonaro ville også slå sammen miljøverndepartementet og landbruksdepartementet, men droppet det på grunn av kraftige protester.

– Overvåke og kontrollere

Den nyinnsatte presidenten har også kommet med et dekret som gir regjeringen stor innflytelse over ikke-statlige organisasjoner i landet. Ifølge teksten skal regjeringen «overvåke, samordne, og følge virksomheter og tiltak fra internasjonale organisasjoner og ikke-statlige organisasjoner på brasiliansk territorium».

– Dersom målet er å fremme et konstruktivt forhold mellom internasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner og det øverste nivået i regjeringen, hadde det vært en velkommen utvikling. Men det som slår meg er begrepsemne «overvåke» og «kontrollere», som tyder på en grunnleggende mangel på forståelse av den selvstendige rollen slike organisasjoner har i alle åpne og demokratiske samfunn, sier Jose Miguel Vivanco i Human Rights Watch.

Dekretet utløper dersom det ikke bekreftes av senatet innen 120 dager.

Bolsonaro skriver på Twitter at ikke-statlige organisasjoner har utnyttet og manipulert Brasils urbefolkning.

