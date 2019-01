Inflasjonen dempes i Tyrkia

Utenriks

Inflasjonen i Tyrkia nådde sitt høyeste nivå på 15 år i oktober, da prisene var 25,24 prosent høyere enn i samme måned året før. Måneden etter avtok imidlertid inflasjonen til 21,6 prosent, og i desember var den under Bloombergs prognose på 20,5 prosent.

Den er dog fortsatt betraktelig høyere enn tyrkiske myndigheters inflasjonsmål på 5 prosent, og landets befolkning er stadig rasende over den kraftige prisøkningen på mat, drikkevarer og husholdningsvarer det siste året. Senest i desember var det nye demonstrasjoner i Istanbul.

Inflasjonsøkningen ble utløst av en valutakrise i august. Da falt tyrkisk lire brått med 28 prosent i verdi mot amerikansk dollar, og landets regjering erklærte «krig» mot inflasjon.

Styringsrenta ble i september økt med 6,25 prosentpoeng til 24 prosent, og finansminister Berat Albayrak har uttalt at kampen mot inflasjon vil fortsette i løpet av årets tre første måneder i form av kutt i merverdiavgift og en særskatt på forbruk.

Hvorvidt styringsrenta heves, forblir på samme nivå eller senkes er imidlertid ikke kjent, og det er mye spenning knyttet til sentralbankens neste rentemøte 16. januar.

President Recep Tayyip Erdogan har vært kritisk til renteøkningene, og hevder i strid med etablert økonomisk teori at renteøkningene bidratt til inflasjonsveksten. På et punkt beskrev han renteøkningene som «moren og faren til all ondskap».

