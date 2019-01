Trump tar europeisk misnøye som en bekreftelse

Utenriks

– Jeg er ikke valgt av europeere. Jeg er valgt av amerikanere – av amerikanske skattebetalere, sa Trump i en presseseanse i Det hvite hus onsdag.

Samtidig mener han at hans politiske populisme ville fungert bra om han hadde stilt til valg i Europa.

– Jeg kunne vært den mest populære personen i Europa. Jeg kun stilt til valg hvor jeg måtte ønske. Men det er ikke det jeg vil. Jeg vil at folk skal behandle oss rettferdig, og det gjør de ikke, sa presidenten.

Utsagnene kommer etter at senator Mitt Romney, som stilte mot Trump i nominasjonsvalget i 2016, trakk fram om at bare en av seks spurte i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Sverige og Canada mener den amerikanske presidenten vil handle rett i verdenspolitikken. I 2016, under Barack Obama, hadde fem av seks tillit til den amerikansk presidenten.

