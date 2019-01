Tyske journalister frarådes å reise til Tyrkia

Utenriks

Rådet fra Deutscher Journalisten-Verband (DJV) kommer i kjølvannet av at en tysk statsborger i forrige uke ble pågrepet og anklaget for å drive propaganda for en terrororganisasjon etter å ha tatt til orde for en selvstendig kurdisk stat på Facebook. Ifølge tyske medier ble han løslatt, men beordret til å bli i Tyrkia.

Flere tyske statsborgere, deriblant to journalister, har blitt pågrepet i Tyrkia i kjølvannet av det mislykkede kuppforsøket i 2016. Dette har forverret forholdet mellom de to landene.

DJV anbefaler journalister å sjekke på forhånd om de har skrevet om tyrkisk politikk eller omtalt tyrkisk politikk i sosiale medier før de reiser til landet.

– Og om du er i tvil, velg et annet reisemål, heter det.

(©NTB)