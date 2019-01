Apples og bransjens problem: «peak smartphone»

Utenriks

Apple stupte på børsen torsdag og falt 10 prosent på sin verste børsdag på flere år etter å ha varslet svakere iPhone-salg enn ventet, særlig i Kina.

Sviktende salg av smarttelefoner er ikke begrenset til Apple, men rammer produsenter over hele fjøla, skriver AP, som altså omtaler fenomenet som «peak smartphone».

– Motvind

Alle som har råd til en smarttelefon, eier en allerede. Det er med andre ord ingen nye kunder å selge til. I tillegg har innovasjonstakten falt betydelig de siste årene. Mens det tidligere i tiåret ble gjort stadige byks i kvalitet og størrelse på skjermene, prosessorhastigheter og kameraer, skjer utviklingen i dag mer med museskritt og små justeringer. Dermed er det ikke lenger like viktig å ha den nyeste modellen.

– Smarttelefonindustrien sliter i motvind. Der produsentene pleide å være som tenåringer og markedet var hett, har de i dag nådd en modenhet som minner mer om pensjonister, sier analytiker Dan Ives i Wedbush Services.

– Siden iPhone 6 har det vært vanskelig å fortsette å virkelig heve nivået, sier Ives. Han legger til at Apple-kunder nå venter i 33 måneder i gjennomsnitt – nesten tre år – før de kjøper ny telefon. For tre år siden gikk det bare to år før folk kjøpte en ny modell.

Global nedgang

Noen produsenter, inkludert Apple, har forsøkt å holde overskuddet oppe ved å øke prisene, men den strategien ser ut til å ha begrenset holdbarhetstid. Med en kinesisk økonomi som bremser og stadig dårligere tone mellom USA og Kina, er det mange kinesere som heller kjøper en rimeligere telefon fra Huawei eller Xiaomi i stedet for å bruke rundt 10.000 kroner på en iPhone.

– Nyhetene fra Apple er en vekker for industrien, mener Ives. Samsung, som lenge har vært den ledende produsenten, sliter også og solgte 8 prosent færre telefoner i regnskapsåret som ble avsluttet i september, sammenlignet med året før.

På verdensbasis ble det sendt ut 1,42 milliarder nye smarttelefoner på verdensbasis, tre prosent færre enn året før. I år ventes det en vekst på rundt 3 prosent til 1,46 milliarder telefoner, men det er fortsatt færre enn i 2017.

– Kjøper ny når jeg må

Når prisen bikker 1.000 dollar for en telefon, er det stadig flere som synes teknologien koster mer enn den smaker.

– De blir stadig dyrere, samtidig som det blir stadig færre innovative funksjoner jeg faktisk bruker. Jeg kjøper ny når batteriet dør. Når jeg blir tvunget til å kjøpe en ny telefon, gjør jeg det, sier teknologiinteresserte Zachary Pardes fra USA. Vivian Yang, som er leder i et teknologiselskap i Beijing, steiler også over prisnivået.

– Ingen trenger en så dyr telefon, sier hun.

Ingen mirakelkur

Analytiker Ramon Llamas sier bunnen kan være nådd snart og at veksten kan komme i 2021 eller 2022 når livssyklusen til mange av dagens telefoner går mot slutten. Men en universalløsning på bransjens problemer synes langt unna.

Bøyelige telefoner med skjermer som kan brettes sammen som en lommebok kan skape ny interesse, men de er dyre og kommer neppe før mot slutten av året. I år er det også ventet at de første 5G-telefonene kommer, men det vil ta tid før 5G-nettene er rullet ut slik at forbrukerne får full nytte av den nye teknologien.

(©NTB)