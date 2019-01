Laveste tall for ulovlig innvandring til Europa på fem år

Utenriks

Antall ulovlige grensekrysninger inn i Europa sank i fjor med 25 prosent sammenlignet med 2017.

Det er 92 prosent under toppregistreringen fra flyktningkrisen i 2015, ifølge statistikk offentliggjort av Frontex, som er EUs grense- og kystvaktbyrå.

Statistikken viser antall oppdagede grensekrysninger, men registrerer ikke at én og samme person kan forsøke å komme inn i et land flere ganger fra forskjellige steder.

Færre til Italia

I en pressemelding forklares nedgangen med et «dramatisk fall» i antallet mennesker som krysser Middelhavet for å komme til Italia. I fjor ble det registrert 23.000 krysninger på denne ruten, ned 80 prosent fra 2017.

Migrasjon fra Libya, som har vært en av de vanligste avreisepunktene for immigranter til Europa, og særlig Italia, sank 87 prosent fra 2017.

Stadig flere til Spania

Samtidig økte, for andre år på rad, antall immigranter som når Spania via Middelhavet, til 57.000. Dermed ble denne ruten til Europa den mest aktive for første gang siden Frontex begynte å føre statistikk. De som ankom Spania, er hovedsakelig fra Marokko.

Det var migrasjonsvekst også i det østlige middelhavsområdet, der 56.000 ankom Europa. Dette forklares med en økning i antall mennesker som krysser grensen mellom Tyrkia og Hellas på land, i tillegg til at dobbelt så mange ankom Kypros.

Brorparten av dem som ankom via havet, er fra Afghanistan, Syria og Irak, mens dem som krysset over grensa mellom Tyrkia og Hellas, hovedsakelig er tyrkiske statsborgere.

18 prosent av alle som ankom Europa ulovlig, er kvinner, mens nesten en femdel hevder de er under 18 år, ifølge Frontex.

Preget

Migrasjon har de siste årene vært et svært omstridt tema i hele EU, etter at over en million mennesker flyktet til Europa under flyktningkrisen i 2015.

Det var en sentral del av valgkampen for dem som før brexit-avstemningen i 2016 argumenterte for at Storbritannia skulle forlate, mens det også har blitt utnyttet av populistiske partier i hele EU.

