Demokratene legger fram reformpakke

Lovforslaget, som er et av de første demokratene legger fram etter at de vant flertall i Representantenes hus, vil gjøre det lettere å registrere seg for å stemme, gjøre valget sikrere og kreve at presidenter offentliggjør sine skattepapirer.

Senatet vil si nei

Da de la fram reformforslaget, sa de at reformene er rettet mot det de kaller korrupsjonskulturen i Washington. De la ikke skjul på at ett mål med reformen er president Donald Trump. Elijah Cummings, som blir ny leder for Husets kontrollkomité, sa at Trump har skapt en idé om at det er valgfritt å være etisk og respektere loven.

Noen elementer i reformpakken har støtte i begge partier, men Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, gjorde det likevel klart at den ikke kommer til å bli vedtatt der.

Valgsikkerhet

Blant konkrete elementer i pakken er automatisk landsomfattende registrering for å stemme og bedre muligheter for forhåndsstemming og elektroniske valg. Loven åpner også for at tidligere fanger får tilbake stemmeretten.

Forslaget tar sikte på å opprette et offentlig system for å finansiere kongressvalg og kreve at politiske grupper oppgir hvem som gir dem penger.

Lovforslaget inkluderer også forskjellige tiltak for å øke sikkerheten rundt valg for å hindre fusk. Det skal også bli det vanskeligere for lokale tjenestemenn å fjerne velgere fra manntallet.

Åpenhet

I loven vil det også kreves at sosiale medier som Facebook og Twitter oppgir hvem som betaler for annonser, på samme måte som TV og andre medier allerede må.

For å redusere muligheten for partisk fastsettelse av grensene for valgkretsene vil loven kreve at alle delstater har en uavhengig kommisjon som fastsetter grensene.

