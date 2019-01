Fem skadd i eksplosjon i Chile

Utenriks

Et venezuelansk par ble langt inn på sykehus med skader i ansiktet og beina etter at de berørte en pakke med sprengladningen på en busstopp på en travel hovedgate i Santiago.

En militant miljøgruppe påtok seg ansvaret for angrepet på sin nettside. For to år siden sa gruppa, som kaller seg «Individer som passer på villmarka», at den sto bak en brevbombe som skadet sjefen for kobbergiganten Codelco.

Innenriksminister Andrés Chadwick sier politiet etterforsker hendelsen som en terrorhandling.

Bare den venezuelanske kvinner ble alvorlig skadd. Hennes mann og tre andre personer fikk bare lettere skader.

