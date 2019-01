Gasslekkasje kan ha forårsaket dødsbrann i polsk «escape room»

Utenriks

Tidligere har brannmannskaper sagt at et elektrisk anlegg av dårlig kvalitet kan ha vært årsaken, men etterforskerne mener heller at en lekkasje fra et varmeanlegg var grunnen. Det er funnet fire gassovner på stedet.

De fem jentene i 15-årsalderen ble funnet døde etter at brannmannskapene slukket brannen i et rom like ved siden av det de oppholdt seg i. Etterforskerne sier at de sannsynligvis døde av kullosforgiftning. Ofrene skal nå obduseres for å fastslå dødsårsaken med sikkerhet.

Brann i resepsjonen

En 26 år gammel mann som var ansatt på stedet, ligger på sykehus med brannskader.

– Brannen brøt trolig ut i resepsjonen og blokkerte de ansattes mulighet til å evakuere jentene, sier statsadvokaten i Koszalin, Ryszard Gasiorowski. Han opplyser at brannfolk og andre vitner nå avhøres om hendelsen. Det har så langt ikke vært mulig å avhøre den skadde 26-åringen.

Jentene som omkom, deltok i en bursdagsfeiring. Meldingen om brannen kom i 17-tiden fredag.

– Mange forsømmelser

Det elektriske anlegget på stedet var preget av nødløsninger og plassert for nær brennbart materiale, uttalte lederen for de polske brannmyndighetene, Leszek Suski lørdag. Han sa også at den ansatte som var ansvarlig for fasilitetene, trolig ikke var til stede da brannen brøt ut.

Det var heller ikke gode rømningsveier på stedet, som bar preg av mange sikkerhetsforsømmelser, ifølge Suski.

Gjennomgang

Polens president Andrzej Duda kaller i en Twitter-melding hendelsen en tragedie.

«Escape room» er blitt en populær attraksjon mange steder, der spillerne er innelåst i et rom og har en tidsfrist for å finne løsninger på en rekke problemer og gåter for å finne veien ut.

Polens innenriksminister Joachim Brudzinski har beordret at over 1.000 slike attraksjoner over hele landet skal undersøkes som følge av brannen.

