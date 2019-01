Mexicos nye president har lite eiendom

Utenriks

Andrés Manuel López Obrador, som ble innsatt i desember i fjor, har gledet sine tilhengere med sine innsparingstiltak, men også fått kritikk for de mer drastiske tiltakene.

Han har blant annet kuttet sin egen lønn til en tredel av det den forrige presidenten hadde, oppløst mesteparten av vaktstyrken rundt presidenten og selv fløyet med vanlige rutefly på offisielle oppdrag.

– Penger har aldri interessert meg. Jeg slåss for idealer, for prinsipper. Selv om jeg vil understreke, bare for ikke å fornærme noen, at ikke alle rike mennesker er onde, sa han på en pressekonferanse fredag og framsto dermed som en sjeldenhet i et land som er kjent for omfattende korrupsjon.

Lykkeseddel

López Obrador opplyste at hans formue består av to bankkontoer med i underkant av 200.000 kroner, ingen kredittkort og ingen biler. Han sa hans eneste eiendom er en beskjeden ranch i det sørlige Mexico, som han har overdratt til sine sønner.

Hans kone, journalisten Beatriz Gutiérrez, har på sin side en formue på rundt 550.000 kroner, en leilighet, ett hus og en tomt, ifølge presidenten.

For å illustrere poenget viste López Obrador fram en lommebok med 200 pesos (80 kroner) og en to-dollarseddel han hadde fått som en slags lykkeamulett av en mexicaner som bor i USA.

Lønnskutt

Men López Obrador har fått skarp kritikk for noen av sine innsparingstiltak, blant annet byggestans på en ny flyplass som allerede er en tredel ferdig, og en lov som reduserer lønna til alle offentlig ansatte til ikke mer enn hans egen reduserte lønn på cirka 45.000 kroner i måneden.

Det siste har utløst en storm av protester og rettssaker, den siste fra sentralbanken, som spør om tiltaket er i overensstemmelse med grunnloven.

(©NTB)