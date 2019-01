Nasjonalforsamlingen i Venezuela avviser Maduros legitimitet

Utenriks

Forsamlingen ber samtidig forsvaret i landet om å «gjenreise demokratiet».

Etter planen skal Maduro tas i ed torsdag for en ny seksårsperiode som Venezuelas president. Valget Maduro vant, ble imidlertid boikottet av opposisjonen og bredt avvist i det internasjonale samfunnet.

Fredag ba en gruppe latinamerikanske land, den såkalte Lima-gruppen, Maduro om å ikke avlegge ed. I en uttalelse sa medlemmene at de ikke vil anerkjenne hans mandat for en ny periode.

Lima-gruppen består av Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Guyana og Saint Lucia, i tillegg til Canada.

Venezuelas nasjonalforsamling har i all hovedsak blitt fratatt sin makt av Maduro. Presidenten er også kommet under skarp kritikk for å ha ledet det en gang ganske velstående oljelandet inn i en historisk politisk og humanitær krise.

