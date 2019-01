Politimann drept av bombe i Egypt

Utenriks

Eksplosjonen skjedde i bydelen Nasr i utkanten av den egyptiske hovedstaden, opplyser en kilde i landets sikkerhetsstyrker.

Hendelen kommer bare to dager før landet kristne minoritet, kopterne, feirer jul mandag. Søndag skal det holdes julegudstjeneste i den nye Fødselskatedralen noen mil øst for Kairo. President Abdel Fattah al-Sisi skal være til sted og innvie katedralen.

Kopterne, som utgjør omtrent ti prosent av Egypts befolkning, har vært mål for en rekke angrep fra ekstremistgruppen IS de siste årene. På to år er over 100 koptere drept i jihadistangrep.

Det har vært unntakstilstand i Egypt siden april 2017.

(©NTB)