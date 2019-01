Pompeo på rundreise til allierte i Midtøsten

Utenriks

Reisen finner sted på et tidspunkt da forbindelsene mellom USA og Midtøsten er anstrengt på grunn av krigen i Jemen, USAs planer om tilbaketrekning fra Syria og drapet på Jamal Khashoggi.

Pompeos reise går til Jordan, Egypt, Bahrain, Forente arabiske emirater, Qatar, Saudi-Arabia, Oman og Kuwait. I tillegg skal han muligens innom Irak.

I Kairo er det planlagt at han skal holde en tale der han understreker at USA ikke vil forlate Midtøsten, til tross for president Donald Trumps overraskende kunngjøring om tilbaketrekning fra Syria, som skapte frykt for et vakuum som kunne fylles av Iran.

Kort før Pompeo legger ut på sin reise, skal den nasjonale sikkerhetsrådgiveren John Bolton reise til Israel og Tyrkia. Der skal han drøfte tilbaketrekningen fra Syria og utfordringen fra Iran.

