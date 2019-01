USAs sentralbanksjef går ikke av selv om Trump ber om det

Utenriks

På en konferanse i Atlanta gjorde Powell det samtidig klart at han vil være tålmodig når det gjelder å øke renten.

Begge meldingene roet investorene, som den siste tiden har vært bekymret over Trumps stadige angrep på Powell og over flere renteøkninger.

– Det er ingen vei framover som er bestemt på forhånd. Siden inflasjonen er så lav som den er, vil vi ta det med ro og se hvordan økonomien utvikler seg, sa han.

Trump har klaget over at sentralbanken har økt renten for raskt til tross for at det ikke er noen tegn til at inflasjonen skal øke. Angrepene hans ble etter hvert så sterke at det oppsto frykt for at han ville gi Powell sparken, noe som ville forårsaket krise på børsene, siden Trump trolig ikke har makt til å fjerne ham.

