Britiske soldater såret i IS-angrep i Syria

Utenriks

Amerikanske soldater fløy de to britene til sykehus etter angrepet, melder nyhetsbyrået. Tilstanden deres er ikke kjent, og britiske myndigheter nekter konsekvent å omtale utplassering av spesialsoldater i Syria.

Ifølge ubekreftede meldinger i kurdiske medier, inntraff hendelsen i forbindelse med at IS angrep byen Deir al-Zor øst i Syria. Byen er en base for den USA-støttede gruppen Syrias demokratiske styrker (SDF).

For to uker siden overrasket USAs president Donald Trump både allierte og medlemmer av sin egen regjering da han erklærte at IS er nedkjempet, og at USA vil trekke alle sine styrker ut av Syria. Trump har senere gått delvis tilbake på hvor fort tilbaketrekkingen skal skje, og fredag sa en høytstående tjenestemann i utenriksdepartementet at USA ikke har noen tidsplan for tilbaketrekkingen.

– Vi har ingen plan for når vi trekker våre styrker ut fra Syria. Uttrekningen vil skje på en slik måte at vi og våre allierte opprettholder presset på IS hele veien, så vi ikke skaper et vakuum for terroristene, sa tjenestemannen, ifølge Reuters.

