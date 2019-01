Egypts president åpnet «Midtøstens største katedral»

Utenriks

Begivenheten blir tolket som et tegn på religiøs toleranse og solidaritet med Egypts kristne minoritet.

Kristi fødsel-katedralen er den største kirken i Midtøsten, ifølge den offisielle Facebook-siden til en talsmann for den ortodokse, koptiske kirken i Egypt.

Innvielsen ble foretatt i forbindelse med den koptiske julefeiringen søndag.

Egypts muslimske president ga ordre om byggingen av katedralen for to år siden etter at 27 kristne ble drept i et bombeangrep mot en koptisk katedral i Kairo.

Pave Frans skrøt søndag av byggingen av katedralen, som kan huse 8.000 mennesker.

Kopterne utgjør omkring 10 prosent av det muslimskdominerte Egypts befolkning på 100 millioner.

