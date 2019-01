Jimmy Carters forsvarsminister er død

Utenriks

Fysikeren og politikeren fra New York ble 91 år gammel.

Brown var forsvarsminister i fire år, fra 1977 til 1981, det vil si i hele Carters presidentperiode. Han var blant annet med på forhandlingene som førte fram til en avtale høsten 1977 om å overdra kontrollen over Panamakanalen til Panama i år 2000.

Den kanskje mest kjente og betente hendelsen i løpet av Browns periode som forsvarsminister var okkupasjonen av USAs ambassade i Teheran, der over 50 personer ble holdt som gisler i over ett år og to måneder. Som forsvarsminister jobbet han med planene for å frigi gislene, planer som endte med en mislykket storming som kostet åtte amerikanske soldater livet. Brown omtalte dette som hans «største skuffels og mest smertefulle lærepenge».

Aksjonen hadde også en stor politisk kostnad for Carter, som ikke ble gjenvalgt. Dermed var også Browns karriere på øverst politiske nivå over Gislene ble til sutt løslatt samme dag som hans etterkommer Ronald Reagan ble tatt i ed.

Brown hadde en doktorgrad i fysikk og ble tildelt Enrico Fermi-prisen i 1992. Prisen går til fremstående internasjonale vitenskapsfolk for livslang innsats innen utvikling, bruk og produksjon av energi.

