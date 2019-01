Russisk minister: For tidlig å snakke om fangeutveksling

Utenriks

Den tidligere marineinfanteristen Paul Whelan (48) ble i romjulen pågrepet i Moskva og siktet for spionasje. Whelan er også britisk, irsk og canadisk statsborger.

Pågripelsen har ført til spekulasjoner om hvorvidt russerne vil bruke Whelan som forhandlingskort og bytte ham mot Maria Butina. Den russiske kvinnen har sagt seg skyldig i å ha forsøkt å infiltrere den amerikanske våpenlobbyen og dermed også amerikansk politikk. Hun risikerer opptil seks måneders fengsel og deretter utvisning fra USA.

– Siktes snart

Russlands viseutenriksminister Sergej Rjabkov sier derimot at det vil være forhastet å begynne å snakke om en eventuell utveksling nå. Han påpeker at Whelan foreløpig ikke er siktet, skriver russiske nyhetsbyråer.

– Når det gjelde muligheten for en eller annen form for utveksling, er det umulig og upassende å vurdere dette når det ennå ikke foreligger en formell siktelse, sier Rjabkov og legger til at en siktelse trolig vil bli kunngjort snart.

Enkelte russiske medier har sitert anonyme kilder som sier Whelan er siktet for spionasje og risikerer opptil 20 års fengsel. Amerikaneren sitter i varetekt i Lefortovo-fengselet, samme sted som nordmannen Frode Berg, som ble pågrepet i Moskva og siktet for spionasje for ett år siden.

Whelans familie sier 48-åringen var i Russland for å delta i et bryllup.

Russer pågrepet

Russiske myndigheter forsøker også å skaffe mer informasjon om 72 år gamle Dmitrij Makarenko. Ifølge amerikanske rettsdokumenter ble russeren pågrepet på øya Saipan i øygruppa Nord-Marianene i Stillehavet 29. desember. Han var etterlyst i Florida, siktet for å ha forsøkt å eksportere forsvarsmateriell uten tillatelse, og for hvitvasking av penger.

Konstantin Kosatsjev, som leder utenrikskomiteen i overhuset i den russiske nasjonalforsamlingen, kaller pågripelsen «det nyeste angrepet mot en russisk borger utenfor rammene av folkeretten», ifølge Interfax. Russiske myndigheter sier de ble orientert om saken av mannens familie, ikke av amerikanske myndigheter.

