Amerikanere blant fremmedkrigere tatt til fange av syriske kurdere

Utenriks

Det opplyser den USA-støttede militæralliansen SDF, som hovedsakelig består av den kurdiske YPG-militsen. Ifølge SDF ble de fem fremmedkrigerne tatt til fange 30. desember.

I tillegg til de to amerikanerne og den irske statsborgeren, er også to pakistanere pågrepet. Ifølge SDF tilhørte de fem en celle som planla et angrep mot sivile som er på flukt fra IS' siste bastion i det østre Syria.

SDF opplyser i en uttalelse mandag noen av deres soldater oppdaget de fem idet de forsøkte å ta seg ut av krigssonen.

SDF har vært sentrale i å drive IS ut av Nord-Syria. De kontrollerer i dag omtrent det samme områdene som kurderne hadde delvis selvstyre i tidligere.

Ifølge styrken holder de rundt 1.000 fremmedkrigere fanget, samt 550 utenlandske kvinner og 12.00 barn, fra ulike nasjoner.

Mange land er lite villig til å hente fremmedkrigerne tilbake igjen til sine hjemland. Men de syriske kurderne sier de har liten kapasitet til å holde dem fanget særlig lenger.

(©NTB)