Beredskapsøvelse i Storbritannia: – Lite realistisk

En brexit uten en avtale med EU vil kunne føre til fullstendig kaos når tusenvis av vogntog som skal fra kontinentet til Storbritannia eller omvendt over Den engelske kanal, blir stående fast i tollkontroller og danne massive køer.

I frykt for fremtidige scenarioer gjennomførte derfor det britiske samferdselsdepartementet en beredskapstest mandag der 79 vogntog deltok. Øvelsen var laget for å se de mulige konsekvensene av hva som kan skje dersom de folkevalgte ikke kommer fram til noen avtale.

15. januar skal det britiske Underhuset stemmer over brexitavtalen som statsminister Theresa May har forhandlet fram med EU.

Lokalmyndighetene i Kent har nemlig advart at dersom de folkevalget stemmer mot avtalen, kan over 10.000 lastebiler som bruker Dover- og Eurotunnelen som transportåre til Frankrike, bli stående på veier over hele fylket.

Ifølge myndighetene kan det også få andre konsekvenser, som at søppel ikke blir tømt og at skoleelever ikke får mulighet til å ta eksamen.

Vogntogene som deltok i øvelsen, startet sin ferd klokken 7 mandag morgen på en nedlagt flystripe nær Ramsgate og skulle kjøre 33 mil til Dover. Lastebilene brukte en time på reisen, på en tur som vanligvis bruker å ta omtrent en halv time.

Det britiske lastebilforbundet Road Haulage Association mener testen ikke gir et realistisk bilde av virkeligheten dersom opp mot 10.000 lastebiler blir stående og stampe i kø.

En talsmann fra samferdselsdepartementet opplyste at erfaringer fra mandagens test vil bli nøye vurdert, og la til at det vil bli sett på reduserende tiltak.

