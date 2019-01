Familien til spionsiktet amerikaner frykter diplomatisk disputt er årsaken

Utenriks

– Det er ingen detaljer om arrestasjonen, så det er vanskelig å ikke tenke at dette bare handler om to tautrekking mellom stormakter, hva nå enn grunnen måtte være, sier David Whelan til AFP.

Whelan sier imidlertid at han har tro på at amerikanske myndigheter har mulighet til å få broren hans hjem, men sier han er bekymret.

– Jeg er veldig bekymret, særlig fordi det ikke er noe mulig å få innsikt i det russiske rettssystemet. Vi er bekymret for at han vil bli dømt uten tilstrekkelig med bevis, sier Whelan, som bor i Newmarket utenfor Toronto i Canada.

Flere pass

Den 48 år gamle tidligere marineinfanteristen, som nå er sikkerhetsdirektør for et amerikansk bildelsfirma, ble pågrepet 28. desember for spionasje. Ifølge Whelans familie dro han til Russland for å delta i bryllupet til en venn.

Søndag sa president Donald Trump at de «ser på saken» til amerikaneren.

Den spionsiktede amerikaneren har også britisk, irsk og canadisk pass. Storbritannias utenriksminister Jeremy Hunt sa søndag at «vi ikke er enige i at enkeltpersoner kan bli brukt i et diplomatisk spill». Både Storbritannia, Irland og Canada har bedt om at deres diplomater får besøke Whelan, i tillegg til USAs ambassadør.

Bytteavtale

Amerikaneren ble pågrepet dagen før russeren Dmitrij Makarenko ble pågrepet for blant annet hvitvasking av penger i USA.

Analytikere har spekulert rundt at russiske myndigheter håper å inngå en byttehandel med USA. Et av byttene kan være mot russiske Maria Butina, som har tilstått forsøk på å påvirke amerikansk politikk, eller en annen russer arrestert i USA. Butina er blitt en helt i Russland, og ansiktet hennes er på første side på det russiske utenriksdepartementets Facebook-konto.

Viseutenriksminister Sergej Rjabkov sier det er for tidlig å diskutere en eventuelt bytteavtale.

(©NTB)