Kona til voldtektsdømt kulturtopp vil inngå forlik med Svenska Akademien

I et utdrag av Frostensons forslag til forlik kommer det fram at hun kan tenke seg å forlate den ærverdige institusjonen, men at hun da ønsker å bli kompensert, slik at hun kan livnære seg som lyriker.

Hennes advokat skriver i utdraget at Frostenson ikke mener hun har brutt med institusjonens vedtekter, og at hun således har rett til å være medlem resten av livet. Hun skal imidlertid være forberedt på å gå frivillig da hun «ikke vil stå i veien for» gjenopprettelsen av tilliten til Akademien.

I desember offentliggjorde Akademien en advokatutredning som konkluderte med at Frostenson burde forlate Akademien, da hun skal ha lekket informasjon om nobelprisvinnere, og på grunn av situasjonen rundt hennes mann.

I utdraget skriver hennes advokat at Akademien har begått avtalebrudd mot Frostenson, og at hennes anseelse som yrkesperson har lidd «irreversibel skade».

Jean-Claude Arnault er i svenske hovretten, som tilsvarer lagmannsretten, dømt til to og et halvt års fengsel for to voldtekter. Like før nyttår anket han saken til høyesterett.

Skandalen rundt Svenska Akademien blusset opp da 18 kvinner sto fram i Dagens Nyheter i november 2017 og fortalte at de var blitt utsatt for seksuell trakassering og overgrep av en mann med nære bånd til Svenska Akademien.

Mannen ble først omtalt som «kulturprofilen», og ble senere identifisert som Jean-Claude Arnault.

