Oppgang på Tokyo-børsen

Utenriks

Nikkei-indeksen steg 2,4 prosent, mens den bredere Topix-indeksen hadde steget hele 2,8 prosent da børsen stengte i den japanske hovedstaden.

Også på børsene i Kina pekte pilene oppover på ettermiddagen lokal tid.

Verdens aksjemarkeder har vært preget av sterke svingninger både opp og ned de siste ukene. Fredag gikk de amerikanske børsene rett til værs, og Dow Jones-indeksen steg hele 3,3 prosent.

Bakgrunnen for oppgangen var en oppløftende amerikansk arbeidsmarkedsrapport fra USA og uttalelser fra sentralbanksjef Jerome Powell om at banken vil se an den økonomiske utviklingen når den vurderer nye rentehevninger.

