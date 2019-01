Opprørere: Klart for nye Jemen-samtaler i Jordan

Utenriks

Opprørsleder Mohammed Ali al-Huthi sier til AFP etter et møte med FNs spesialutsending Martin Griffiths søndag at nye samtaler «kan finne sted i Amman». Han legger til at et alternativ er en videokonferanse. Når samtalene vil foregå er ikke kjent.

Houthi-opprørerne tydeliggjorde i en uttalelse etter FN-møtet at de nye samtalene skal handle om Jemens økonomi og ikke er nye fredssamtaler.

Partene i krigen møttes til fredssamtaler i Sverige i desember. Lørdag dro FNs spesialutsending til Jemen på nytt med en plan om å framskynde tiltakene fra avtalen som ble inngått mellom partene. Søndag møtte han opprørerne, før han senere skal til Saudi-Arabias hovedstad Riyadh for å møte representanter for regjeringen.

Griffiths håper partene kan møtes på nytt senere i januar i Kuwait å følge opp Sverige-samtalene. FNs spesialutsending er ventet å kunngjøre en dato for nye fredssamtaler til Sikkerhetsrådet denne uken.

Til tross for en våpenhvileavtale, som trådte i kraft 18. desember, har det ifølge FN vært «fiendtligheter» ved frontlinjen ved Hodeida, som opprørerne kontrollerer.

Krigen i Jemen mellom opprørerne og den saudiledede koalisjonen har pågått siden 2015. Konflikten har ført til verdens verste humanitære krise, og 14 millioner jemenitter er truet av sult, ifølge FN.

