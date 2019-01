Peru nekter Venezuelas president innreise

Utenriks

Det skjer etter at tolv latinamerikanske land og Canada, kjent som Lima-gruppen, forrige uke kunngjorde at de ikke vil anerkjenne Maduros embete i en ny presidentperiode.

Til radiostasjonen RPP sier Perus utenriksminister Nestor Popolizio at innvandringsmyndigheten i landet vil få «en liste med alle medlemmer knyttet til ledelsen i Maduro-regimet, inkludert familiemedlemmer, slik at de ikke kan komme inn i landet».

Han sier tiltaket vil tre i kraft umiddelbart, og at det også skal gjelde bankoverføringer.

Avlegger ed torsdag

Maduro skal etter planen tas i ed torsdag, før seks nye år ved makten venter ham.

Valget ble boikottet av opposisjonen, og har møtt fordømmelse internasjonalt, blant annet fra USA, som kalte det en «farse». Maduro ble sterkt kritisert fra flere hold for å nekte flere opposisjonspolitikere å stille som presidentkandidat, og han ble anklaget for å sette flere politiske motstandere i husarrest rett før valget.

I helgen gikk flere opposisjonspolitikere ut og erklærte Maduros presidentskap for ulovlig. De tok til orde for en overgangsregjering og for å organisere et nytt, demokratisk valg.

Mexico på sidelinjen

Mexico, som også var til stede ved møtet i Lima, er det eneste av landene som valgte å ikke skrive under uttalelsen om Maduros presidentskap.

Landets nyvalgte president Andrés Manuel López Obrador forsvarte avgjørelsen mandag og sier hans regjering har «ikke-intervensjon» som sin utenrikspolitiske policy. Den venstreorienterte López Obrador har blitt anklaget for å sympatisere med Maduro, som er selverklært sosialist.

– Dette handler ikke om ideologiske likheter, sier han.

Sikkerhetsekspert Raul Benitez, som er professor ved Mexicos frie nasjonale universitet (UNAM), sier til nyhetsbyrået AP at López Obrador kan forsøke å posisjonere seg for å innta en sentral rolle i eventuelle forhandlinger om en løsning i Venezuela.

– Maduro er isolert, og Mexico kan være en forhandler, fordi Maduro vil ha tillit til López Obrador, sier Benitez om presidentens avgjørelse.

