President Trump vil tale til nasjonen om behovet for grensemuren

Utenriks

Han sier han vil tale til folket om det han beskriver som en «krise» langs grensa.

New York Times' kilder sier at Det hvite hus har sendt forespørsler til de største nettverkene i USA om å rydde plass i programmet tirsdag kveld for å kringkaste presidentens tale.

Torsdag kveld skal Trump besøke grensa mellom nabolandene.

Hans pressetalskvinne Sarah Sanders skriver på Twitter at han skal møte dem som er på frontlinjen av det hun omtaler som en krise for nasjonal sikkerhet og humanitære forhold.

Statsapparatet i USA har vært stengt i over to uker på grunn av en budsjettkrangel som omhandler presidentens krav om at 5 milliarder dollar skal settes av til å bygge den omstridte grensemuren langs USAs 3.145 kilometer lange grense mot Mexico.

Demokratene, ledet an av Representantenes hus' nyvalgte leder Nancy Pelosi, nekter å finansiere grensemuren.

Trump har sagt at han kan erklære en krisesituasjon for å få bygget muren om han vil.

- Vi kan erklære krisesituasjon på grunn av sikkerheten. Jeg har ikke gjort det. Jeg kan gjøre det, vi kan erklære en krisesituasjon og bygge den veldig fort, sa han forrige uke, ifølge CNN og flere andre medier.

Det er imidlertid uvisst om det vil gjøre at han får midlene til muren.

Nedstengningen er den nest lengste i landets historie, og rammer rundt 800.000 statsansatte. Mange av disse vil denne uka ikke få betalt.

