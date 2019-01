Razzia mot nigeriansk avis – to journalister arrestert

Utenriks

Søndag publiserte Daily Trust bilder av væpnede soldater som utfører en razzia mot avisens hovedkontor i hovedstaden Abuja, skriver Reuters. Avisen skriver at militæret har stengt kontoret i byen Maiduguri, nordøst i landet, etter at en regional redaktør og en journalist ble pågrepet.

Det nigerianske militæret sier i en uttalelse at avisen har «avslørt gradert informasjon og dermed undergraver den nasjonale sikkerheten». Det heter videre at journalistene ble arrestert for at de skulle innse betydningen av nasjonal sikkerhet. Militæret hevder de ikke presser avisen til stillhet.

Talsperson Garba Shehu for Nigerias president Muhammadu Buhari skriver på Twitter at regjeringen bestilte razziaen.

– Problemene mellom militæret og avisen, som har en dekning som påvirker krigen i nordøst, vil bli løst gjennom dialog, skriver Shehu.

Økningen i antall angrep utført av ekstremistgruppa Boko Haram de siste månedene har ført til bekymring for sikkerheten i forkant av presidentvalget 16. februar, hvor den sittende presidenten Muhammadu Buhari stiller til gjenvalg.

