Thailand lover å ikke deportere saudiarabisk 18-åring

Rahaf Mohammed al-Qunun håper å få innvilget asyl i Australia og kom til Bangkok med et fly fra Kuwait lørdag. I intervjuer har hun sagt at hun risikerer å bli drept av mannlige slektninger i hjemlandet.

Al-Qunun hevder at hun i Bangkok ble lurt til å gi fra seg passet sitt av personer tilknyttet Saudi-Arabias ambassade i Thailand. Dermed kunne hun ikke reise videre til Australia. Myndighetene i Saudi-Arabia har avvist påstanden.

Immigrasjonsmyndighetene i Thailand har tidligere opplyst at al-Qunun måtte reise tilbake til Kuwait. Men på en pressekonferanse mandag ble det klart at denne beslutningen var endret.

Sjefen for Thailands immigrasjonspoliti, Surachate Hakparn, sa at al-Qunun ikke vil bli sendt noe sted mot sin vilje. Han sa også at al-Qunun vil få lov til å møte representanter for FN.

