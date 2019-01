– Alliansen diskuterer avtale for å hindre at Sverigedemokraterna får innflytelse

Utenriks

Moderaterna og Kristdemokraterna har satt seg ned for å utarbeide et dokument som slår fast hvordan SDs politiske innflytelse skal begrenses, opplyser kilder til Sveriges Radio.

Håpet er at de to partiene i Alliansen skal sikre seg støtte fra de to øvrige Alliansen-partiene – Centerpartiet og Liberalerna.

Ifølge SVTs opplysninger har også Socialdemokraterna gjort seg klart til å gi etter i forhandlinger med mellompartiene de siste dagene.

Socialdemokraterna ble største parti i valget 9. september. Moderaterna ble nest størst og Sverigedemokraterna tredje størst. Men verken Alliansen eller den rødgrønne blokken bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet og Vänsterpartiet, fikk parlamentarisk flertall, ettersom ingen av blokkene vil samarbeide med SD.

SD-leder Jimmie Åkesson kommenterer opplysningene om en såkalt «anti-SD-klausul» tirsdag kveld:

– Det er naturligvis ikke rimelig at SD slipper fram en statsminister som aktivt har til hensikt å hindre at SD-velgerne får innflytelse. Det burde også de øvrige partiene skjønne, skriver han i et innlegg på Facebook.

Han skriver også at SD har som mål å gi partiets velgere «størst mulig innflytelse» og at det danner grunnlag for hvordan SD vil stemme i kommende statsministeravstemninger.

Mandag skal Riksdagens leder Andreas Norlén ha samtaler med partilederne. Deretter foreslår han ny statsministerkandidat. To dager senere skal Riksdagen stemme over kandidaten.

