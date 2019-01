Britiske folkevalgte frykter for egen sikkerhet

Utenriks

EU-tilhengeren Soubry ble omringet av demonstranter og skjelt ut under et intervju om brexit med BBC og Sky utenfor Parlamentet mandag.

Tirsdag undertegnet over 50 parlamentarikere et brev til Londons politisjef Cressida Dick, der de gir uttrykk for bekymring for sikkerheten rundt den britiske nasjonalforsamlingen.

I flere måneder har det vært fredelige rolige protester av ulike grupper som har gitt uttrykk for sine syn på brexit, men i det siste har «et stygt element» av personer med forbindelser til den ekstreme høyresiden rykket inn, heter det i brevet.

– Vi skriver for å gi uttrykk for alvorlig bekymring over den stadig svekkede ro- og orden-situasjonen rundt Parlamentet, heter det i brevet.

Soubry kritiserte etter mandagens opptrinn politiet for ikke å gripe inn, og hun krever straffeforfølgelse av demonstrantene som ropte skjellsord til henne.

– En lite gruppe streifer nå rundt Westminster og skremmer folk, sa hun til ITV tirsdag morgen. Politiet i London undersøker nå om det ble begått lovbrudd da Soubry ble skjelt ut utenfor Parlamentet.

