EU innfører nye sanksjoner mot Iran for attentatplaner

Utenriks

Sanksjonene innebærer at Irans direktorat for indre sikkerhet oppføres på EUs terrorliste, opplyser Danmarks utenriksminister Anders Samuelsen. I tillegg oppføres to iranske enkeltpersoner på terrorlisten. Endringene trer i kraft onsdag.

– Dette sender et tydelig signal til Iran og andre land, sier Samuelsen.

Flere saker

Sanksjonene kommer som en reaksjon på flere hendelser de siste årene, deriblant attentatplaner som ble avslørt i Frankrike i juni og saken fra oktober i fjor der en norskiraner ble siktet for attentatplaner i Danmark.

I tillegg danner to drap på iranere i Nederland en del av bakteppet, ifølge Nederlands utenriksminister Stef Blok.

De to iranerne sto i opposisjon til det iranske regimet og ble drept i henholdsvis Almere i 2015 og Haag i 2017. Den nederlandske etterretningstjenesten AIVD har «sterke indikasjoner» på at Iran står bak drapene, skriver Blok i et brev til nasjonalforsamlingen, ifølge avisa de Volkskrant.

Saken har likevel vært vanskelig for EU på grunn av hensynet til atomavtalen med Iran. EU har lagt stor prestisje i arbeidet for å forsøke å redde avtalen etter at USA trakk seg fra den.

Fordømmer

Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif slår tilbake mot sanksjonene. På Twitter fordømmer han Danmark, Nederland, Frankrike og flere andre europeiske land for å ha gitt opphold til medlemmer av den opposisjonelle islamist-marxistiske gruppen Folkets mujahedin (Mujahedin-e-Khalq, forkortet MeK), som er forbudt i Iran.

– Å anklage Iran fratar ikke Europa ansvar for å ha gitt terrorister en trygg havn, skriver han.

EU kunngjorde sanksjonene samme dag som Danmarks ambassadør til Iran, Danny Annan, sammen med representanter for Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Belgia og Nederland, var i møte i utenriksdepartementet i Teheran.

– Sammen med våre europeiske allierte har vi i dag slått fast at vi ikke aksepterer iranske attentat og attentatforsøk i Europa, sier Samuelsen.

(©NTB)