Erdogan mener USAs tilbaketrekning fra Syria må gjøres forsiktig

Utenriks

Erdogan skriver i et leserinnlegg i New York Times at USAs tilbaketrekning må planlegges og gjøres forsiktig og må koordineres med de riktige partene «for å beskytte USAs, det internasjonale samfunnets og det syriske folkets interesser».

Presidenten hevder Tyrkia er «det eneste landet med makt og engasjement til å utføre den oppgaven». Han melder videre at Tyrkia er forpliktet til å kjempe mot ekstremistgruppen IS og «andre terroristgrupper» i Syria.

Innlegget i New York Times kommer dagen før Erdogan skal møte USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton tirsdag. USAs tilbaketrekning blir hovedtema når partene møtes.

Søndag sa Bolton at Tyrkia må beskytte de USA-støtte kurdiske styrkene i landet, men Tyrkia ser på kurderne i landet som terrorister, skriver Reuters.

Bolton har også uttalt at tilbaketrekningen av USAs soldater forutsetter at IS bekjempes. Den hovedsakelig kurdiske SDF-militsen er sentrale i kampen mot ekstremistgruppa og har vært USAs fremste allierte i landet.

