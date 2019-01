Ghosn mener han er «urettferdig fengslet»

Utenriks

Ghosn møtte med håndjern, ikledd svart dress og plastsandaler da han ankom en domstol i Tokyo i Japan tirsdag.

Uttalelsene fra Ghosn er de første siden han ble pågrepet 19. november i fjor. 64-åringen er bedrageritiltalt og anklaget for å ha unnlatt å oppgi en stor del av sin inntekt til skattemyndighetene for å slippe skatt. I tillegg er han anklaget for å ha overført privat gjeld til sin tidligere arbeidsgiver.

I retten i Tokyo tirsdag erklærte han seg uskyldig og sa at alle hans handlinger har blitt tatt med «kunnskap og godkjenning fra relevante ledere i selskapet».

– Jeg har blitt feilaktig anklaget og urettferdig fengslet basert på grunnløse og udokumenterte anklager, sa han, ifølge Reuters, som har fått en forhåndsskrevet uttalelse.

64 år gamle brasiliansk-fransk-libanesiske Ghosn har i årevis vært en toppfigur i den internasjonale bilindustrien som leder for alliansen mellom Renault, Nissan og Mitsubishi.

Både Nissan og Mitsubishi avskjediget ham etter at han ble arrestert, mens Renault besluttet å beholde ham som styreleder.

