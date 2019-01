Guatemala trekker seg fra anti-korrupsjonskommisjon

Utenriks

Guatemalas utenriksminister Sandra Jovel kunngjorde uttrekkingen på en pressekonferanse i New York mandag.

Hun sa avtalen mellom FN og Guatemala vil bli opphevet innen 24 timer og at kommisjonens ansatte har blitt bedt om å forlate landet.

FN reagerer

FNs generalsekretær reagerer på Guatemalas utmelding og sier FN har jobbet konstruktivt med regjeringen på ulike nivåer de siste 16 månedene. Kommisjonens mandat skal etter planen være ferdig 3. september i år.

– Inntil den dagen forventer vi at Guatemalas regjering oppfyller sine rettslige forpliktelser i henhold til avtalen, sier António Guterres i en uttalelse.

Sandra Jovel sa på pressekonferansen at hun hadde håpet Guterres ville respektere landets beslutning. Hun la til at Guatemala vil fortsette å bekjempe korrupsjon, selv om de trekker seg fra kommisjonen.

Stanset arbeidet

I september i fjor nektet Guatemala å la CICIG-lederen Ivan Velasquez komme inn i landet. De hevdet hans nærvær ville forverre sikkerhetsproblemene i landet.

Måneden før sa president Jimmy Morales at han stanser arbeidet til kommisjonen. Morales er selv omfattet av anklagene. Kommisjonen har arbeidet sammen med representanter for påtalemyndigheten i landet i etterforskningen av korrupsjon som har omfattet både politikere og forretningsfolk.

Morales sto blant annet overfor et forsøk på å oppheve presidentens immunitet, noe som kunne ha åpnet muligheten for å rettsforfølge ham for mulig ulovlig valgkampfinansiering.

