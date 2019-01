Heathrow-avganger i gang igjen etter drone-observasjon

Utenriks

– Vi har stanset avgangene mens saken granskes. Vi beklager enhver ulempe dette måtte medføre for passasjerene, het det i en uttalelse fra Storbritannias største flyplass på Twitter like før klokken 18 lokal tid.

Mindre enn en time senere var trafikken gjenopptatt.

Ved landets nest største flyplass, Gatwick sør for London, ble om lag 1.000 fly kansellert eller omdirigert til andre flyplasser da droner ble observert over området over tre dager før jul. Over 100.000 passasjerer ble enten sittende fast eller forsinket.

Denne uken innførte regjeringen strengere droneregler som følge av Gatwick-kaoset. Reglene gir politiet mer makt til å fjerne droner og hente ut elektroniske data som er lagret på enhetene. I tillegg er det nå innført utvidet sikkerhetssone for droneflyging ved flyplasser, til en radius på 5 kilometer.

