Palestiner pågrepet for drap på israelske soldater

Ifølge den israelske sikkerhetstjenesten Shin Bet skjøt og drepte Assam Barghouti to israelske soldater utenfor bosetningen Givat Assaf nær Ramallah 13. desember.

Han anklages også for å ha vært involvert i et angrep 9. desember, der sju mennesker ble skutt og såret nær bosetningen Ofra. Den ene av de sårede var gravid og babyen døde.

29 år gamle Assam Barghoutis bror Salah ble drept av israelske soldater fire dager senere, dagen før angrepet utenfor Givat Assaf. Deres 17 år gamle lillebror ble pågrepet sist lørdag, anklaget for å ha deltatt i angrep mot israelere, ifølge avisa Haaretz.

Hamas-bevegelses væpnede gren Ezzedine al-Qassam-brigadene hyllet Salah Barghouti og opplyste at han var en av deres medlemmer.

Hamas hyller også Assam Barghouti, men oppgir ikke ham som medlem. Senest i april i fjor ble han løslatt fra israelsk fangenskap etter å ha sittet elleve år bak murene.

Barghouti ble pågrepet av israelske soldater i landsbyen Abu Shukheidim nær Ramallah natt til tirsdag, uten at det ble løsnet skudd. Ifølge Shin Bet planla han nye angrep.

Ifølge israelske medier var brødrenes far Omar involvert i drap på en israelsk soldat i 1978, noe han ble dømt for. Han ble ifølge familiemedlemmer pågrepet av israelske soldater dagen etter at sønnen Salah ble drept.

Shin Bet anklager brødrenes onkel Jasser Barghouti for å ha planlagt angrepene ved Givat Assaf og Ofra. Også han satt lenge i israelsk fangenskap, men ble løslatt under en fangeutveksling i 2011.

