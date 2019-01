Rohingyaer flykter fra India til Bangladesh

Utenriks

India har deportert flere myanmarske rohingyaer de siste dagene, på tross av hæren i Myanmars omfattende overgrep mot minoriteten.

FN og flere menneskerettighetsorganisasjoner anklager India for å overse internasjonal lov og utsette rohingyaene for fare ved å tvangsreturnere dem til Myanmar, der de militære anklages for folkemord.

India, som ikke har skrevet under på FNs flyktningkonvensjon, arresterte 230 rohingyaer i 2018, og nasjonalistiske hinduer argumenterer for at alle de forfulgte muslimene skal deporteres.

En politisjef i grensebyen Brahmanpara i Bangladesh sier til AFP at 17 rohingyaer ble arrestert forrige uke etter å ha tatt seg inn i landet fra India, og at 31 har blitt arrestert ved en annen grenseovergang.

De blir sendt til flyktningleirer sør i Bangladesh. I grensedistriktet Cox's Bazar, hvor om lag 720.000 rohingyaer har søkt tilflukt, sier lokale myndigheter at minst 57 har ankommet de siste dagene.

Rohingya-folket har i lang tid blitt forfulgt i Myanmar, som nekter å anerkjenne dem som borgere.

Regjeringshærens storoffensiv mot rohingyaer startet i delstaten Rakhine startet i august 2017. De påfølgende ukene og månedene flyktet flere hundre tusen muslimer fra landet. Tusenvis ble drept og voldtatt, og over 50 landsbyer ødelagt.

FN-etterforskere slo i høst fast at folkemordet mot de gjenværende rohingyaene fortsatt pågår i Myanmar.

