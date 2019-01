Strengere britiske droneregler etter Gatwick-kaos

Utenriks

Samferdselsdepartementet i Storbritannia sier de nye reglene blant annet gir politiet fullmakt til «ransaking av lokaler og beslag av droner». Dette inkluderer å hente ut elektroniske data som er lagret på enheten.

I uttalelsen heter det videre at myndighetene vil teste ny teknologi som gjør det mulig å «forhindre en gjentakelse av hendelser som den som nylig skjedde på Gatwick».

Om lag 1000 fly ble kansellert eller dirigert til andre flyplasser i løpet av de tre dagene på Storbritannias nest største flyplass var stengt før jul. Saken førte til kaos på flyplassen, hvor passasjerer måtte vente i timevis for å komme seg hjem. En mann og en kvinne ble pågrepet for droneflygingen, men ble senere løslatt uten siktelse.

I tillegg til at politiet får mer makt, innføres den samme regelen som vi har i Norge, nemlig at sikkerhetssonen for droneflyging ved en flyplass utvides kraftig og får en radius på 5 kilometer.

Fra november 2019 må også eiere av droner som veier mer enn 250 gram, registrere enheten sin offentlig og ta en sikkerhetstest på internett.

(©NTB)