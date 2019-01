Telegraph: EU og Storbritannia diskuterer muligheten for utsettelse av brexit

Utenriks

Avisa viser til tre EU-kilder som uavhengig av hverandre bekrefter at britiske tjenestemenn har «lagt ut følere» og for å se på muligheten for en forlengelse av forhandlingene.

Den britiske regjeringen står på sin side fast på at planen er å forlate EU den 29. mars.

– Vi er veldig tydelige. Regjeringens politikk er at artikkel 50 ikke vil bli forlenget. Vi går ut av EU den 29. mars, sier statssekretær Martin Callanan i det britiske brexitdepartementet.

Artikkel 50 er EU-traktatens utmeldingsparagraf.

Storbritannia utløste artikkel 50 den 29. mars 2017. Traktaten legger opp til en to år lang periode med forhandlinger om vilkårene for skilsmissen og rammene for det framtidige forholdet.

Artikkel 50 åpner for at forhandlingene kan forlenges, men en slik forlengelse vil kreve enstemmighet.

Parlamentet i London har fortsatt ikke godkjent utmeldingsavtalen som statsminister Theresa May har forhandlet fram med EU. Planen er å holde en avstemning neste uke, bare to måneder før skilsmissen.

Avstemningen skulle opprinnelig holdes før jul, men ble utsatt da det ble klart at et stort flertall av de folkevalgte var innstilt på å stemme mot avtalen.

