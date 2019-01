Tyrkia nekter å frede kurdisk milits i Syria

Utenriks

USA har rundt 2.000 soldater i Syria, der de har støttet SDF-militsen i krigen mot den ytterliggående islamistgruppa IS.

SDF består i hovedsak av soldater fra den kurdiske YPG-militsen, som Tyrkia ser på som terrorister. Tyrkia har derfor rykket over grensa for å hindre militsen fra å innta nye områder.

President Donald Trump hevdet i desember at IS var nedkjempet og varslet amerikansk tilbaketrekning, til protester både fra egne militære ledere, NATO-allierte og SDF. Tyrkia hilste derimot beslutningen velkommen.

Bolton lover fortsatt amerikansk støtte til kurderne i Nord-Irak og understreket at USAs tilbaketrekking vil skje gradvis.

Villige til å overta

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan understreker på sin side at Tyrkia er mer enn villig til å overta ledelsen i kampen mot IS.

– Tyrkia, som har NATOs nest største hær, er det eneste landet som har nok styrke og vilje til å utføre denne oppgaven, skriver Erdogan i et leserinnlegg i New York Times.

Eksperter stiller imidlertid spørsmål ved Tyrkias vilje til å bekjempe IS.

– Tyrkia har bare én interesse, og det er å nedkjempe YPG, sier Joost Hiltermann i tankesmia International Crisis Group.

Krever garantier fra Tyrkia

Bolton var tirsdag på plass i Ankara, der han blant annet hadde samtaler med sin tyrkiske motpart Ibrahim Kalin. USAs forsvarssjef Joseph Dunford var også med i Boltons delegasjon.

Under et besøk i Israel i helgen understreket Bolton at USA vil kreve garantier fra Tyrkia om at YPG-militsen «fredes», og han presiserte at Trumps varslede tilbaketrekking fra Syria vil avhenge av dette.

– Trump har gjort det klart at han ikke tillater at Tyrkia dreper kurdere, sa Bolton.

– Svelger ikke Boltons budskap

Erdogan reagerer kraftig på uttalelsen og kaller den «uakseptabel» og «en alvorlig feil».

– Det er ikke mulig å godta eller svelge Boltons budskap fra Israel, sier han.

– De som er involvert i en terror-korridor i Syria, vil motta den nødvendige straffen, sier Erdogan, som fastholder at Tyrkia akter å gjennomføre en større militæroffensiv mot «terrorgrupper» i Syria.

Tyrkia krever at de amerikanske styrkene enten overlater sine 22 militærbaser i Nord-Syria til dem, eller at basene blir ødelagt.

– Tyrkia kommer ikke til å godta at YPG-militsen overtar basene, skriver den tyrkiske avisen Hurriyet.

