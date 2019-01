Åtte EU-land tar imot migranter fra Malta

Utenriks

32 mennesker ble tatt om bord i et redningsfartøy fra den tyske organisasjonen Sea-Watch i Middelhavet 22. desember, mens de øvrige 17 ble plukket opp av et annet redningsfartøy fra den tyske organisasjonen Sea-Eye 29. desember.

De til sammen 49 migrantene har blitt nektet adgang til Malta, men landets myndigheter har latt dem få oppholde seg i territorialfarvannet i påvente av en løsning. Løsningen ble presentert av landets statsminister Joseph Muscat onsdag: Tyskland, Frankrike, Portugal, Irland, Romania, Luxembourg, Nederland og Italia er enige om å ta imot alle sammen.

Saken illustrerer behovet for en felles EU-politikk som omfatter migranter som blir plukket opp i Middelhavet i forsøk på å nå Europa.

– Jeg tror det er opplagt at vi trenger en mer strukturert og langsiktig løsning. Men akkurat nå tror jeg det vil være en villfarelse å tro at det nødvendige politiske klimaet er til stede for å få i stand noe slikt, sa Muscat onsdag.

Tidspress

Dagene i forveien har FN og flere organisasjoner bedt om en løsning for de 49 migrantene, ettersom flere av dem er blitt syke og utmattet. Onsdag, da avtalen var inngått, nærmet et stormvær seg farvannet rundt Malta. Idet de første migrantene ble hentet av den maltesiske marinen og fraktet til land, begynte det å regne.

– Etter 19 dager til sjøs, har våre gjester endelig fått en trygg havn, heter det i en Twitter-melding fra Sea-Watch.

De 49 migrantene blir deretter sendt videre fra Malta til de åtte EU-landene.

Overflytting

Avtalen som Muscat kunngjorde onsdag, ivaretar også Maltas krav om at andre land må ta imot mange av de 249 migrantene som ankom øystaten forrige måned. 131 av dem skal overflyttes til andre EU-land. 74 forblir på Malta. De øvrige 44, som kommer fra Bangladesh, skal få sin status vurdert av EU-eksperter før det besluttes hva som skal skje videre med dem.

Tysklands innenriksminister Horst Seehofer har tidligere sagt at landet vil godta 50 migranter. Men tallet ble onsdag oppjuster til 60, ifølge en regjeringstalsmann for å vise Tysklands støtte til avtalen.

FN-ros

– Vi takker maltesiske myndigheter for å ha gitt migrantene en trygg havn og ønsker velkommen beslutningen fra åtte EU-land om å ta imot dem. Vi takker også EU-kommisjonen for dens rolle i å koordinere medlemslandenes svar, sier FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi.

Men FN er likevel bekymret over at det har tatt så lang tid å finne en løsning, påpeker han, og kaller situasjonen uakseptabel.

– Kravet om å redde liv må stå over politikken og kan ikke være et ansvar som det forhandles om fra sak til sak, sier Grandi.

