Demokratene kaller Trumps krise ved grensen for «fabrikkert»

Utenriks

– President Trump må slutte å holde amerikanere som gisler, han må slutte å fabrikkere en krise og han må åpne statsapparatet i USA igjen, sa Pelosi i en direktesendt kommentar til Trumps tale natt til onsdag norsk tid.

Lederen i Representantenes hus, som talte sammen med hennes partifelle, Chuck Schumer, som er mindretallsleder for Demokratene i Senatet, mener presidenten har valgt å spille på frykt, mens Demokratene «vil ta utgangspunkt i fakta».

Hun sa imidlertid at hun er enig med presidenten i at det er nødvendig å sikre grensene, men står på sitt om at Demokratene ikke er villige til å godkjenne muren Trump vil bygge.

Pelosi mener Trump holder statsapparatet som gissel for hans «besettelse» om å tvinge amerikanere til å betale for det hun mener er en «dyr og ineffektiv» grensemur.

Den delvise nedstengningen av statsapparatet i USA er nå inne i sitt 18. døgn, den nest lengste i landets historie. Nedstengningen skjedde etter at Trump avviste flere budsjettvedtak fra Kongressen uten milliardene han krever til å bygge muren.

