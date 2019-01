Malta lar migranter fra redningsfartøy gå i land

Utenriks

Ifølge Maltas statsminister Joseph Muscat ble 32 mennesker tatt om bord i et redningsfartøy i Middelhavet 22. desember, mens de øvrige 17 ble plukket opp av et annet redningsfartøy 29. desember.

De to redningsfartøyene har siden seilt rundt i påvente av tillatelse til å gå til kai.

Både Malta og Italia nekter privatdrevne redningsfartøy å gå til kai, men Malta åpner nå for at de 49 kan flyttes over på et av landets marinefartøy og deretter settes i land.

Nasjonaliteten til de 49 er ikke kjent, men Tyskland, Frankrike, Portugal, Irland, Romania, Luxembourg, Nederland og Italia har sagt seg villige til å ta imot dem.

(©NTB)