Mannlige klinikkansatte DNA-testes etter at kvinne i «koma» fødte

Utenriks

En talsperson for Hacienda Healthcare sier politietterforskere DNA-testet samtlige mannlige ansatte ved det private pleiehjemmet tirsdag. Pleiehjemmet sier de samarbeider med politiet for å «avdekke fakta i denne dypt urovekkende, men enestående saken».

Kvinnen er i en såkalt vegetativ tilstand, der hun er våken, men ikke selvbevisst etter at hun holdt på å drukne for mange år siden. Kvinnens graviditet var ukjent for pleiehjemmet inntil fødselen var i gang. Sønnen ble født 29. desember.

DNA-testingen skjer dagen etter at lederen for det private pleiehjemmet, Bill Timmons, trakk seg som følge av hendelsen. Et enstemmig styre aksepterte oppsigelsen.

Politiet etterforsker hvordan kvinnen kan ha blitt gravid mens hun har ligget på pleiehjem uten evne til å kommunisere med omverdenen. Ingen er så langt pågrepet, og det er ukjent om politiet har noen mistenkte i saken. Politiet i Phoenix, hvor pleiehjemmet ligger, ønsker ikke å kommentere saken.

(©NTB)