May avviser nyvalg

Den britiske statsministeren ble bombardert med spørsmål om brexit onsdag ettermiddag da hun møtte til den ukentlige spørretimen i Underhuset.

Men da Labours partileder Jeremy Corbyn krevde svar på om May vil gjøre «det eneste riktige» og utlyse nyvalg hvis brexitavtalen hennes blir nedstemt, sa statsministeren kontant nei.

– Vi har lagt en god avtale på bordet som beskytter arbeidsplassene og sikkerheten, sa May.

Avstemning neste uke

De folkevalgte skal stemme over brexitavtalen tirsdag 15. januar.

Avstemningen skulle opprinnelig ha blitt gjennomført før jul, men May bestemte seg i ellevte time for å utsette oppgjøret da det ble klart at avtalen ikke lå an til å få flertall.

I ettertid har statsministeren vært i tett dialog med sine EU-partnere i håp om å få gjennomslag for nye innrømmelser som kan sukre pillen for britene. Men så langt har EU hatt lite å komme med.

– Statsministeren har tryglet EUs ledere om varme ord, uten å oppnå noe som helst. Ikke ett komma er endret, tordnet Corbyn.

Han beskyldte May for å kynisk å hale ut tida, slik at presset øker på de folkevalgte.

Mer i vente

Men statsministeren slo hardt tilbake og sa at hun fortsatt ikke har sett noen alternativ plan fra Corbyns side.

– Han er mot den avtalen EU sier er den eneste avtalen. Da står han igjen med ingen avtale. Den eneste måten å unngå ingen avtale på, er å stemme for denne avtalen, advarte May.

Hun la til at det fortsatt er mer i vente fra diskusjonene med EU. Håpet er å legge flere detaljer fram før avstemningen neste uke.

May har blant annet signalisert nye fullmakter til Nord-Irland og en styrket rolle for Parlamentet, men har så langt vært tilbakeholden med detaljene.

