Over 200 sultestreiker ved transittmottak i Australia

Irakeren Ali Yousuf, en av de innsatt ved Melbourne Immigration Transit Accomodation (MITA), sier de innsatte har en rekke krav, fra ordentlige stoler og bord til å gjøre papirarbeid på, til friheten til å gå utendørs etter midnatt uten å bli fulgt av en vakt.

– Jeg har aldri sett et transittmottak som dette, sier Yousuf til AFP.

De innsatte i mottaket forventer å møte regjeringsfunksjonærer torsdag for å forsøke å komme til enighet.

Sultestreiker skjer jevnlig ved slike mottak i Australia, som huser mennesker som har brutt med innvandringslovene i landet. De innsatte bruker ofte medieoppmerksomheten rundt streikene til å legge press på den australske regjeringen om å stenge institusjonene.

Den australske regjeringen nekter for at de innsatte behandles dårlig, men har lovet å redusere bruken av slike mottak. Rundt 10.000 mennesker ble holdt i slike mottak i 2013, og i dag er det snakk om like over 1.000.

I 2017 rapporterte den australske menneskerettskommisjonen om overdrevet bruk av tvang og begrenset plass på MITA.

To regjeringer har holdt fast ved flere tiår gamle retningslinjer om obligatorisk arrest for «ulovlige ikke-statsborgere», selv for små lovbrudd som utgått visum.

Kritikere sier retningslinjene fører med seg høye kostnader, da det for hver innsatt koster om lag 170.000 amerikanske dollar i året, eller rundt 1.450.000 norske kroner, i tillegg til at de mener mottakene visker ut linjen mellom en administrativ løsning og straff.

Støttespillerne mener mottakene virker avskrekkende og at de er nødvendige for å holde kontroll over innfarten over Australias grenser.

